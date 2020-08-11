Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June. Photo: AFP
Economy /  China Economy

China new bank loans fell to 992.7 billion yuan in July

  • Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June
  • Broad M2 money supply in July grew 10.7 per cent from a year earlier, central bank data showed
Topic |   China economy
Reuters
Reuters

Updated: 6:03pm, 11 Aug, 2020

Why you can trust SCMP
Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June. Photo: AFP
READ FULL ARTICLE