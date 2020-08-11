Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June. Photo: AFP
China new bank loans fell to 992.7 billion yuan in July
- Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June
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Topic | China economy
Chinese banks extended 992.7 billion yuan (US$142 billion) in new yuan loans in July, down from 1.81 trillion yuan in June. Photo: AFP