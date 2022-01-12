China’s new bank lending hit a record 19.95 trillion yuan (US$3.1 trillion) for the year, up 1.6 per cent from 19.63 trillion yuan in 2020. Photo: AFP
China’s new bank loans hit record US$3.1 trillion in 2021, more than Britain’s GDP
- Chinese banks extended 1.13 trillion yuan (US$177 billion) in new yuan loans in December, down from 1.27 trillion yuan in November
- New bank lending hit a record 19.95 trillion yuan (US$3.1 trillion) for the year, up 1.6 per cent from 19.63 trillion yuan in 2020
Topic | China's economic recovery
China’s new bank lending hit a record 19.95 trillion yuan (US$3.1 trillion) for the year, up 1.6 per cent from 19.63 trillion yuan in 2020. Photo: AFP