Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters
developing | China new bank loans jump, first quarter lending hits record US$1.3 trillion
- Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March
- New bank lending in the first quarter rose to a record of 8.34 trillion yuan, up 8.7 per cent from 7.67 trillion yuan (US$1.3 trillion) in the first quarter of 2021 – the previous record
Topic | Banking & finance
Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters