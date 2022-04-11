Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters
Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters
Economy /  Economic Indicators

developing | China new bank loans jump, first quarter lending hits record US$1.3 trillion

  • Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March
  • New bank lending in the first quarter rose to a record of 8.34 trillion yuan, up 8.7 per cent from 7.67 trillion yuan (US$1.3 trillion) in the first quarter of 2021 – the previous record

Topic |   Banking & finance
Reuters
Reuters

Updated: 5:09pm, 11 Apr, 2022

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Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters
Chinese banks extended 3.13 trillion yuan (US$492 billion) in new yuan loans in March. Photo: Reuters
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