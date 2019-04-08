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An indigenous village house in Ta Kwu Ling, New Territories, of the kind involved in Monday’s legal challenge. Photo: Nora Tam
Law and Crime

Controversial small-house policy is constitutional on private land, Hong Kong court rules in landmark hearing

  • Unprecedented legal challenge to policy was mounted by former civil servant Kwok Cheuk-kin and social worker Hendrick Lui
Topic |   Hong Kong courts
Jasmine Siu

Jasmine Siu  

Published: 11:19am, 8 Apr, 2019

Updated: 11:32am, 8 Apr, 2019

TOP PICKS

An indigenous village house in Ta Kwu Ling, New Territories, of the kind involved in Monday’s legal challenge. Photo: Nora Tam
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