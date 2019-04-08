An indigenous village house in Ta Kwu Ling, New Territories, of the kind involved in Monday’s legal challenge. Photo: Nora Tam
Controversial small-house policy is constitutional on private land, Hong Kong court rules in landmark hearing
- Unprecedented legal challenge to policy was mounted by former civil servant Kwok Cheuk-kin and social worker Hendrick Lui
Topic | Hong Kong courts
An indigenous village house in Ta Kwu Ling, New Territories, of the kind involved in Monday’s legal challenge. Photo: Nora Tam