Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong
Cathay Pacific discrimination scandal: Hong Kong equality watchdog warns cabin crew may have violated racial discrimination law indirectly
- Equal Opportunities Commission chairman Ricky Chu also voices hope work on legislation against intra-racial discrimination will be completed soon
- He weighs in on saga centred on trio of flight attendants fired from carrier after being accused by mainland passengers of insulting non-English speakers
Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong