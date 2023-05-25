Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong
Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong
Cathay Pacific
Hong Kong /  Politics

Cathay Pacific discrimination scandal: Hong Kong equality watchdog warns cabin crew may have violated racial discrimination law indirectly

  • Equal Opportunities Commission chairman Ricky Chu also voices hope work on legislation against intra-racial discrimination will be completed soon
  • He weighs in on saga centred on trio of flight attendants fired from carrier after being accused by mainland passengers of insulting non-English speakers

Emily Hung

Updated: 12:49pm, 25 May, 2023

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Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong
Cathay Pacific’s cabin crew may have violated the discrimination ordinance, according to Hong Kong’s equality watchdog. Photo: Jonathan Wong
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